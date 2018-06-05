Filistin Ulusal Konseyi'nden 51. yılında Nekse açıklaması: Mülteciler geri dönmediği sürece barış ve istikrar olmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan konseyden, "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Topraklarımızda 51 yıldır devam eden İsrail işgali bitmediği, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadığı ve mülteciler geri dönmediği sürece bölgede barış ve istikrar olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği toprakları Yahudileştirmek ve Filistin varlığını silmek için tüm yolları denediğine işaret edilen açıklamada İsrail'in yaptıkları "terörün ve düşmanlığın zirvesi" olarak nitelendirildi.

Filistin Ulusal Konseyi, Doğu Kudüs'ün de içinde olduğu Batı Şeria ile Gazze'nin bölünmez coğrafi bir bütünlüğe sahip olduğunu vurguladı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından bu yana kutsal şehrin de tehlikeli bir sürece girdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması talebi yinelendi.

İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Savaşın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler, Nekse'yi 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe"nin (Büyük Felaket) devamı görüyor.