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Filistin uzlaşı hükümetindeki bakanlar Gazze'deki görevlerini teslim aldı

Gazze'de düzenlenen hükümetin haftalık toplantısının ardından, uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, Hamas'ın yönettiği 'İdari Komite'den görevlerini devraldı.

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Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler ve Turizm bakanlıklarının teslimi gerçekleşti.

Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarında ise dün devir teslim yapılmıştı.

Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği bugünkü ilk toplantısında konuşan Başbakan Rami Hamdallah, hükümetin eksiksiz bir şekilde Gazze'deki görevini teslim alamaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Filistin'deki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

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