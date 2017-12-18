Filistin yönetimi: ABD'nin vetosu uluslararası topluma saygısızlık

Filistin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarının, ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD'nin vetosunu "uluslararası topluma saygısızlık" olarak gördüğünü belirtti.

"Vetonun uluslararası konsensüse, uluslararası meşru kararlarla BMGK kararlarına aykırı olduğunu, ayrıca işgalci ve saldırgan İsrail yanlısı olduğunu" vurgulayan Ebu Rudeyne, "Veto, ABD'nin yalnızlaştırılmasını artıracak. Ayrıca uluslararası toplumu kışkırtacak." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin BM'de ve tüm uluslararası kurumlarda halkının hakkını savunma çabalarına devam edeceğini kaydetti.