Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail'in Gazze sınırında uyguladığı şiddeti ve 18 kişiyi şehit etmesini BM'ye taşıyacağını açıkladı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze sınırındaki olaylar için yürütecekleri diplomasi konusunda "Filistin’in Sesi" radyosuna açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Maliki, BM nezdinde harekete geçmek için halihazırda "iki seçenek"leri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten olaylarla ilgili soruşturma komisyonu kurulması yönündeki önerisini eyleme dönüştürmesini talep edeceğiz ya da Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için BM Güvenlik Konseyine karar tasarısı sunacağız."

İlk seçeneğin BM Genel Sekreteri Guterres’in, soruşturma komisyonu oluşturma talebinden çekilmemesini sağlayabileceğini ifade eden Maliki, ancak ABD’nin Güvenlik Konseyindeki karar tasarısının kabulünü engellemeye çalışacağına dikkati çekti.

Uluslararası tüm taraflarla, İsrail’in Gazze sınırında gerçekleştirdiği "katliamla" ilgili BM nezdinde nasıl hareket edeceklerine ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Maliki, Filistin’in İsrail ordusunun yaptıklarının "savaş suçu" olarak kabul edilmesi için insan hakları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi özel raportörlerine de çağrıda bulunduğunu vurguladı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.