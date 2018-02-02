Filistin yönetimi: İki devletli çözüme dayanan hiçbir müzakere teklifini reddetmedik

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in barış görüşmelerini kabul etmediğine ilişkin açıklamaları yalanlayarak, bu iddiaların açık bir "provokasyon ve sorumsuz" ifadelerden başka bir şey olmadığını belirtti.

Filistin yönetiminin 1967 sınırlarına tabi, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasıyla sonuçlanacak ciddi müzakerelere bağlılığını vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Ciddi müzakereler için her şeyden önce diğer tarafın iki devletli çözüme inanması gerekir. Bu da diktelerle değil müzakere yoluyla gerçekleşir. Filistin yönetimi iki devletli çözüme dayanan hiçbir müzakere teklifini reddetmedi."

Ebu Rudeyne, müzakerelerde ara bulucu olarak yeni bir uluslararası mekanizma istenmesinin, İsrail ile Filistin arasında barışı sağlayacak müzakerelerden uzaklaştıkları anlamına gelmediğini kaydetti.

Bazı medya organlarında ABD'li bir yetkilinin "Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerini kabul etmediğine" ilişkin iddialarını içeren haberler yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.