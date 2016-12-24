Filistin yönetimi: BMGK'nýn kararý Ýsrail politikasýna büyük bir tokattýr

Filistin yönetimi, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden kararýn alýnmasýný, "Ýsrail politikasýna büyük bir tokat" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansý WAFA'nýn haberine göre, Devlet Baþkanlýðý Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptýðý yazýlý açýklamada, "BMGK'nýn kararý, Ýsrail politikasýna büyük bir tokattýr." ifadesine yer verdi.

Ebu Redine, bu kararla Ýsrail'in yasa dýþý yerleþim birimlerinin uluslararasý düzeyde kýnandýðý ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiðini belirtti.

Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise kararýn, BMGK'dan çýkan en önemli kararlardan biri olduðunu vurguladý.

Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptýðý açýklamada, "Bu tarihi bir karar, barýþ ve güvenliðin zaferidir. Karar, barýþ ve güvenliðin, yerleþim birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle deðil, iþgalin sona ermesi, Filistin devletinin kurulmasý ve askýda kalan sorunlarýn çözümüyle gerçekleþeceði konusunda uluslararasý görüþ birliðini yansýtýyor." ifadelerini kullandý.

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aþravi de AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kararýn son derece önemli olduðunu dile getirdi.

Aþravi, "Kararýn, uluslararasý kanunlara göre barýþ fýrsatýný yok eden yerleþim birimlerini yasa dýþý ve savaþ suçu kabul etmesi gerekirdi. Bu gibi kararlarýn Ýsrail'i caydýrmayacaðýný biliyoruz ancak bunlar dünyanýn, yerleþim birimlerine razý olmadýðýný gösteriyor. Yerleþim birimlerinin devam etmesi, bölge ve dünya için çok tehlikeli." diye konuþtu.