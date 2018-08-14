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Filistin yönetiminin Oslo anlaşmasından çekilmesinin 'yakın' olduğu açıklandı

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin yönetiminin, Oslo anlaşmasından çekilmesinin çok yakın olduğunu duyurdu.

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Bir televizyon programında konuşan Rucub, Oslo anlaşmasından çekilmelerinin çok yakın olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo anlaşmasıyla FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle geçici Filistin yönetiminin kurulmasına karar verilmişti.

Filistin Merkez Konseyinin çarşamba günü Ramallah'ta gerçekleştirmesi planlanan toplantıda, Filistin Ulusal Konseyinin son toplantısında alınan kararların yanı sıra geçici yönetimden devlet kurma aşamasına geçiş için mekanizmalar oluşturulması konularının görüşülmesi bekleniyor.

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