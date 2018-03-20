Filistin'de çiçek ve kuş fuarı açıldı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen fuarda farklı tür ve cinsteki çok sayıda çiçek ve kuş meraklılarıyla buluştu.

Filistin Tarım Bakanlığı, Nablus Valiliği ve Nablus Belediyesi ile çeşitli kurumların da destek verdiği fuarın açılışı, Nablus Valisi Ekrem er-Recub ve Belediye Başkanı Adli Yeiş tarafından gerçekleştirildi.

Kuş yetiştiricilerinden bazıları fuara ticari amaçla katıldıklarını belirtirken bazıları ise gösteri ve eğlence için burada olduklarını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Nablus Tarım Müdürü Vecdi el-Kehan, üretici ile tüketici arasında bir bağ kurulmasını hedefledikleri fuara daha çok Nablus, Tulkerem, Cenin, Kalkilya ve Tubas kentlerinden katılım olduğunu söyledi.

Kehan, fuarda sergilenen çiçeklerin yüzde 80'inin Filistin'deki beş fidanlıkta yetiştirildiğini aktardı.

Öte Nablus Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyad Osman da fuarın ekonomi, turizm, kalkınma ve eğlence amaçlı olduğunu belirtti.

Fuarda kadın kooperatifleri, fidanlık ve satış için alanlar ayrıldığını aktaran Osman, "Kadın kooperatifleri kapsamında düzenlenen küçük projelere destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.