"Filistin'de kapsamlı ve adil barış için tarihi bir fırsat"

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas'ın BM Güvenlik Konseyindeki hitabına ilişkin, "Abbas'ın konuşması, uluslararası toplumun, kapsamlı ve adil barış ve İsrail işgalinin sonlandırılması için yakalaması gereken tarihi bir fırsat sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye ülke olarak tanınması çağrısı yapmıştı.

Filistin sorununun çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedikleri ve umutlarını kaybetmedikleri için BM'ye geldiklerini söyleyen Abbas, ''Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.

Abbas, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasa dışı bir karar aldığını belirterek, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve üç semavi dine açık olduğunu ifade etmişti.

Filistin'in barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm için elini uzatmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, Filistin'in 138 ülke tarafından devlet olarak tanındığını ve BM'de tam üye ülke olarak tanınmak için çabaları artıracaklarını dile getirmişti.