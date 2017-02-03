Filistin'de kontrol noktasına saldırı
Dün Filistin'in Bünyamin bölgesinde kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 3 İsrail polisi yaralandı
Dün akşam saatlerinde Filistin'in Bünyamin bölgesinde bir Filistinli İsrail polisinin kontrol noktasına aracıyla saldırı düzenledi.
Saldırı sonrasında 3 polis yaralanırken Filistinli tutuklandı.
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