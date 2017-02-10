Filistin'de silahlı saldırı

İşte 5G'nin yeni logosu ve son detayları

Veri iletimi için ağ standartlarını belirleyen dünya çapındaki bir kuruluş olan 3GPP, 5G’nin logosunu paylaştı. Uluslararası ve Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülen 5G’nin logosunda yeşil renkte sinyal seviyeleri göze çarpıyor.