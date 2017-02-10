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Filistin'de silahlı saldırı

Dün Tel Aviv'de bir Filistinli girdiği markette 7 İsrail vatandaşını vurdu.

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Dün Tel Aviv'de meydana gelen olayda, bir Filistinli girdiği markette 7 İsrail vatandaşını yaraladı. 
 
Belindeki silahla önce 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Sadık Ebu Zaman, daha sonra 2 kişiyi de biçakladı.
 
Saldırı sonrasında Filistinli genç yakalanarak göz altına alındı.

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