Filistin'den ABD'nin yardımları kesme kararına kınama

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, ABD yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Washington’un bu adımı, Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin işgal devleti İsrail yanlılığının geldiği seviyeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mahmud, ABD'nin yardımları kesme kararını kınayarak, İsrail tarafgirliğinin sadece tarafgirlikle sınırlı kalmadığını, bilakis İsrail’in görevlerini de üstlenecek seviyeye geldiğini kaydetti.

Uluslararası camia ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yapan Mahmud, halkın menfaatlerine yönelik bu saldırganlığa karşı acil müdahalede bulunulması gerektiğini bildirdi.

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti.

Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler, şehirde yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara da hizmet veriyor.

UNRWA'ya yardımları da kesmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "yüzyılın anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçladığı plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "yüzyılın anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.