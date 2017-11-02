Filistin'den İngiltere'ye çağrı: Özür dile ve işgali sonlandır

Filistin Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı bu deklarasyon nedeniyle pek çok felaket yaşadı. Bunların başında, yerli halkın büyük kesiminin evlerinden edilmesine neden olan 1948 yılındaki Nekbe (İsrail devletinin kuruluşu) geliyor. O zamandan bu yana ister Filistin topraklarında isterse mülteci kamplarında olsun Filistin halkının sıkıntıları bitmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin halkının sıkıntılarından İngiliz hükümeti sorumlu tutuldu.

İngiliz hükümetinin, söz konusu deklarasyonun 100'üncü yıl dönümünü kutlamasının sömürgeci siyasetinin bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "İngiliz hükümetine, Filistin halkından açık bir şekilde özür dileme, siyasi, maddi ve manevi açıdan Filistin halkının sıkıntılarını telafi ederek, Filistin devletini tanıyıp işgale son vererek bu deklarasyonun sonuçlarına katlanma çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.