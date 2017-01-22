Filistin'den 'Yeni yerleşim birimleri kararına' kınama

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, söz konusu kararı, özellikle de son olarak çıkarılan yerleşim birimlerinin illegal olduğunu vurgulayan 2334 sayılı kararının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) meydan okumak olarak değerlendirdi.

Ebu Rudeyne, BMGK'ya İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü yok etmek için çalışan "Aşırı" olarak nitelendirdiği politikalarına son vermek için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BMGK'yı yerleşim birimleriyle ilgili son kararını uygulaması için harekete geçirmek amacıyla Arap dünyası ve dost ülkelerle temaslara başlanacağını ifade eden Ebu Rudeyne, "İsrail'e hukukun üstünde bir devlet gibi davranmayı sona erdirmenin zamanı geldi." dedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay verdiği bildirilmişti.

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman da bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etmişti.

Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.

ABD Başkanlığına seçilen Trump, seçim öncesi kampanyalarında "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.