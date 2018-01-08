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Filistin'e destek veren derneklerin İsrail'e girişi yasaklandı

İsrail hükümeti, Filistin halkına destek veren derneklerin isimlerini yayınlayarak ülkeye girişini yasakladı.

  • İHA
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İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığı, Filistin’e destek veren ve İsrail’i boykot çağrısı yapan Avrupa ve Amerika’daki 21 dernek ve kuruluşun ismini yayınlayarak İsrail’e girişini yasakladı.
 
İtalya, Fransa ve Güney Afrika’da İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskıyı sona erdirmek ve İsrail’i BM kararlarına uymaya zorlayan dernek olarak bilinen, (İsrail'i) boykot, tecrit etme, yaptırım hareketi anlamına gelen (BDS) dernek üyelerinin İsrail’e girişi yasaklandı.
 
İsrail’e girmesi yasaklanan dernekler arasında Filistinle dayanışma içinde bulunan İskandinav ülkeleri, “Barış için Yahudi Sesi” ismindeki Amerikan Yahudi Dernekleri de listede yer aldı. Bu kişilerin İsrail’e girmeleri durumunda gözaltına alınacakları kaydedildi.
 
İsrail Parlamentosu, geçen Mart ayında İsrail’i boykot eden ülkelerin vatandaşlarına vize verilmemesini öngören bir kanun çıkarmıştı.
 
İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığının İsrail’e girişini yasakladığı derneklerin isimleri: AFPS (Fransa Filistinle Dayanışma Derneği)  Fransa ve İtalya  BDS dernekleri. ECCP (Koordinasyon Komitesi ve Filistin Dernerkleri),  FOA  (El-Aksa’nın dostları), IPSC ( (İrlanda Filistin Dayanış Kampanyası) Norge (Norveç Filistin Komitesi)  PGS- (İsveç Filistinle Dayanışma Derneği-Palestinagrupperna i Sverige), PSC (Flistinle Dayanışma Kampanyası)  War on Want (Savaş ve İste)
 
BDS Kampanyesı, USA-AFSC (Amerikan Dostları Hizmet Komitesi), AMP (Filistin için Amerikan Müslümanları) JVP (Barış için Yahudi Sesi) NSJP (Filistin davası için Milli Öğrenciler) USCPR (ABD, Filistin Hakları Kampanyası)

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