Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistinli aktivist, İsrail'deki belediye seçimlerine hazırlanıyor

Filistinli aktivist Ramadan Dabash, İsrail'de Ekim ayında yapılacak belediye seçimlerinde yarışacağını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin'de bir siyasi parti başkanı ve aktivist olan Ramadan Dabash, İsrail’de Ekim ayında yapılacak belediye seçimlerinde yarışacağını açıkladı. Dabash, “Ben seçimlere katılmakla 'Kudüs’ten vazgeçelim' ya da 'Yahudiliği kabul edelim' demiyorum. Ama biz de belediyede söz hakkına sahip olmalıyız” dedi. 
 
Doğu Kudüs’ten seçimlere girmeyi planlayan Dabash, tüm Filistin halkını temsil etmeyi planlıyor. “Kudüslüler için Kudüs” sloganıyla yola çıkan Dabash, seçimlerin protesto edilmesi hakkında “Bazıları seçimlere katılmayı İsrailleşmek, ülkedeki durumu kabullenmek olarak görüyor. Ama bana göre burası herkesin ülkesi ve herkesin belediyesi” ifadelerini kullandı.
 
Seçime hazırlanan parti, 1967 yılında Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin başlattığı boykottan bu yana İsrail seçimlerine katılacak ikinci parti olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA