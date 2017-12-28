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Filistinli cesur kız Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı kapatıldı

Filistin'in cesur kızı olarak bilinen ve 19 Aralık'ta gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı kapatıldı.

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İsrail tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist çocuk Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı kapandı.
 
Kapatma işleminin Twitter tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda net bir bilgi yok. Ancak Tamimi'nin akrabaları hesabı Twitter'ın kapattığını iddia ediyor. 
 
Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarından Tamimi'nin Twitter'ının yeniden açılması için kampanya başlatıldı. 
 
Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da Twitter hesabı kapanmış ancak daha sonra tekrar açılmıştı. 
 
Assange'ın hesabının da neden kapandığı hakkında da net bir bilgi ya da Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı. 
 
İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman Tamimi'yi bir gün sonra da kuzeni Nur tamimi'yi gözaltına almıştı.
 
Kaynak: NTV

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