'İşgalciler Murteca'yı, kasten hedef aldı'

Filistinli şehit gazetecinin yakınları ve meslektaşları, elinde kamerasından başka hiçbir şey bulunmayan Murteca'nın İsrail askerleri tarafından hedef gözetilerek öldürüldüğünü söyledi.

Ailesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü görüntülemek üzere dün sabah sapasağlam uğurladıkları Murteca'nın akşam saatlerinde cenazesini aldıklarını anlattı.

"Yavrum kendine dikkat et, evine selametle dön!"

Her zaman olduğu gibi sabah ailesiyle birlikte kahvaltısını ettikten sonra basın yeleği ve kaskını giyerek gösterilerin düzenlendiği bölgeye gitmek üzere evinden ayrılan Filistinli genç gazetecinin, annesinden duyduğu son sözler "Yavrum kendine dikkat et, evine selametle dön!" oldu.

Han Yunus'un doğusundaki gösterilerin başlamasının üzerinden çok geçmeden İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Murteca, birkaç saat sonra şehit oldu.

Üzerinde "Press" yazısı bulunan gazeteci yeleği vardı

Gazze'deki Filistin Hükümeti Enformasyon Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın üzerinde 'Press' (basın) yazısı bulunan çelik yeleği ve başında kaskı bulunuyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı zamanda film yapımcısı ve "Ain Medya Prodüksiyon" adlı bir şirketin kurucularından olan Murteca'nın, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizi anlatan ve uluslararası televizyonlarda da yayınlanan birçok belgesel film çalışmasına imza attığı aktarıldı.

Genç gazetecinin şehadet haberi, başta ailesi olmak üzere tüm Filistinlileri yasa boğdu. Sosyal paylaşım sitelerinde yapılan yorumlarda üzerinde "Press" yazılı ayırt edici yeleği ve başında gazetecilerin taktığı kaskın bulunduğu, elinde kamerasından başka hiçbir şey olmayan bir gazeteciyi öldüren İsrail'e lanet yağdı.

Murteca'nın cenaze törenine aralarında Hamas lideri İsmail Heniyye ve Gazze'deki Filistin Parlamentosu Birinci Başkanı Ahmed Bahr'ın da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

"Ağabeyim, güzel ahlaklı ve iyi huylu biri idi"

Filistinli gazetecinin 27 yaşındaki kız kardeşi Huda Murteca, "Yasir dün sabah da her zamanki gibi kahvaltısını yaptı ve Gazze sınırındaki olayları görüntülemek üzere evden çıktı." dedi.

Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarına boğulan genç kadın, "Tıpkı diğer iş arkadaşları gibi sınırda yaşananları görüntülemek üzere kamerasını aldı ve evden çıktı. Ancak evden çıktıktan sadece birkaç saat sonra vurulduğu öğrendik. Gece saatlerinde de şehadet haberini aldık." diye konuştu.

Huda Murteca, "Ağabeyim güzel ahlaklı, iyi huylu ve çevresi tarafından çok sevilen biri idi." dedi.

"İşgal güçleri, Murteca'yı kasten hedef aldı"

Murteca'nın vurulduğu ana tanıklık eden gazeteci Eşref Ebu Amra, sivillere karşı işlediği suçların ifşa edilmesinden korkan İsrail askerlerinin Yasir'i kasten hedef aldığını söyledi.

Dün Murteca ile önce sınırda kılınan cuma namazını sonra da sınıra yakın alanda gösteri düzenleyen Filistinli gençleri görüntülediklerini anlatan Ebu Amra, şöyle konuştu:

"Meslektaşım şehit Yasir ile birlikte Filistinli gençlerin hemen arkasında bulunan alanda çekim yapıyorduk. Daha sonra diğer gazeteci arkadaşlarla ön kısımlara doğru ilerlemeye başladık. İsrailli keskin nişancıların göstericilere doğru ateş etmeye başladığını fark ettik ve doğrudan yaşananları görüntülemek üzere ileriye doğru hareket ettik. Yasir'in de o an İsrail askerlerince açılan ateşle vurularak yere düştüğünü gördüm. Bir an şok oldum."

Murteca'nın yaşananları görüntülemeye çalışan bir gazeteci olduğunun İsrail askerleri tarafından çok açık ve net şekilde görüldüğünü ifade eden Ebu Amra, "İşgal güçleri, sivillere karşı işlediği suçları ifşa etmesini önlemek için Murteca'yı kasten hedef aldı." ifadesini kullandı.

"İsrail askerleri yasak silah ve envanter kullanıyor"

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Viam Faris, Murteca'nın karnından kurşunla vurulmuş halde hastaneye getirildiğini belirtti.

"Yasir getirildiğinde ağır yaralıydı. Karnına isabet eden mermi, vücuduna dağılan şarapnel parçaları, dalağında, kolonunda, üreterde, karaciğerinde ve vücudunun diğer kısımlarında parçalanmalara neden olmuştu." diyen Faris, Murteca'yı acilen ameliyata aldıklarını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını dile getirdi.

İsrail ordusunun uluslararası hukuka aykırı yasak silahlar kullandığını vurgulayan Faris, "İşgal gücü özellikle de vücut içinde patlayan mermiler başta olmak üzere uluslararası kanunlarca yasaklanmış silah ve envanterleri kullanıyor." şeklinde konuştu.

"Filistin halkının yaşadıklarını dünyaya anlatmaya çalışan bir mücahit"

Hamas lideri Heniyye, Murteca'nın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada, halkımızın şehitlerinden, hakikatin şövalyelerinin oluşturduğu dönüş yürüyüşü şehitlerinden, hakikat ehlinin mesajını iletmek için canlarını feda eden, bu kutsal topraklarda murabıtlık (gönüllü bekçilik) görevini sürdüren Filistin halkının yaşadıklarını dünyaya anlatmaya çalışan bir mücahidi uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca, "Bugün bizler, alçak işgalci İsrail'in yalanlarını hakikat oklarıyla vurmak ve onu rezil etmek için kamerasını alarak görevinin başına geçen Yasir'in önünde duruyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki El-Ömeri Camisinde kılınan cenaze namazına başta ailesi ve yakınları olmak üzere yüzlerce Filistinli akın etti.

"Göklere uzanan, aşkın hedefleri vardı"

Filistinli gazeteci Murteca'nın görevi başındayken İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sadece Gazze'de değil tüm Filistin topraklarında büyük tepkiye neden oldu. Filistinliler, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla tepkilerini ortaya koydu.

Muhammed Savvaf, arkadaşı Murteca'yı, Facebook hesabından paylaştığı, "Onu azimli bir genç olarak tanıdım. Göklere uzanan, aşkın hedefleri vardı. Yüksek bir ahlaka ve kalplerin anahtarlarını taşıyan büyüleyici bir gülüşe sahipti." ifadeleriyle anlatmaya çalıştı.

Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı ve insan hakları aktivisti Rami Abduh da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Yasir hakkında söylenecek tek bir şey var, o da onu anlatmak için yeterli zaman yok." ifadesini kullandı.

Murteca'nın İngiltere'den Fransa'ya oradan İtalya'ya uzanan geniş bir uluslararası insan hakları aktivisti ağına sahip olduğuna dikkati çeken Abduh, şunları kaydetti:

"Yasir'i çocukluğundan beri tanırım. O sadece sıradan bir gazeteci değildi. Bilakis kendi alanında nadir insanlardan biriydi ve sanırım bu dünyadan göçene kadar onun kaybının neden olduğu trajedi bize eşlik edecek."

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, daha önce yaptığı açıklamada "İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde 40 gazeteciyi yaraladığını" belirtmişti. Maruf, söz konusu gazetecilerden 13'ünün gerçek mermi, 2'sinin gaz kapsülüyle yaralandığını 25'inin de gazlardan etkilendiğini aktarmıştı.

Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.