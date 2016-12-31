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Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

Batı Şeria'da, İsrail tarafından alıkonulan Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

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İsrail tarafından 3 Kasım'da alıkonulan Filistinli genç Maen Ebu Kar'ın (23) cenazesi bugün toprağa verildi.

Ramallah Devlet Hastanesinden alınan Kar'ın cenazesi çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla El-Mezraa el-Kıbliyye beldesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı defnedildi.

AA muhabirine konuşan Kar'ın dedesi Abdülkerim Kar, torununun "şehitlik ve kutsalları korumayı" seçtiğini belirterek, "Bizi kahredip aşağılamak için cesedine el koydular ancak başarılı olamadılar zira şehadet en yüksek mertebedir." ifadelerini kullandı.

İsrailli askerler, Filistinli genci 3 Kasım'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş ederek öldürmüş, cenazesine de el koymuştu.

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