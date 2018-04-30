Filistinli gruplardan Hamdallah'a suikast girişimiyle ilgili soruşturma komitesi talebi Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik suikast girişimiyle ilgili olarak Mısır'ın da katılacağı ulusal bir soruşturma komitesi oluşturulması çağrısında bulundu.