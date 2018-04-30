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Filistinli gruplardan Hamdallah'a suikast girişimiyle ilgili soruşturma komitesi talebi

Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik suikast girişimiyle ilgili olarak Mısır'ın da katılacağı ulusal bir soruşturma komitesi oluşturulması çağrısında bulundu.

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Filistinli gruplardan ortak yapılan yazılı açıklamada, ulusal çerçevede uzlaşının sağlandığı ve Mısır'ın katıldığı bir soruşturma komitesi oluşturulması ve yapılacak incelemenin sonuçlarının Filistin kamuoyu önünde açıklanması istendi.

Açıklamada, ayrılık aşamasının bitirilmesi ve ulusal birliğin yeniden sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Ortak açıklamayı, Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Es-Saika örgütü, Fida Partisi, Filistin Ulusal Girişim Hareketi imzaladı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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