Filistinli kadın yazar Lema Hâtır'ın gözaltı süresi 8 gün daha uzatıldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ofer Askeri Mahkemesi, Hâtır'ın gözaltı süresini "hukuki işlemlerin tamamlanması" gerekçesiyle 8 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist, gazeteci ve yazar Lema Hâtır 24 Temmuz'da gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Filistinli kadının İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

İsrail'den 10 saati aşan sorgu seansları

Filistin Esirler Cemiyetinin Hâtır'ın avukatı Firas Sabah'a dayandırarak yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadın yazarın ağır sorgu seanslarına maruz bırakıldığı, İsrailli sorgu memurlarının sert muamelelerine muhatap olduğu, her bir sorgu seansının 10 saati geçtiği ifade edilmişti.

Uzun sorgu seansları boyunca bir sandalyeye oturtulan Hâtır'ın, sürekli bağırma şeklinde sözlü hakarete maruz kaldığı, kadın gazeteciye bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarılmıştı.