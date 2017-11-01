Filistinli siyasi analistler, İsrail'in Filistin uzlaşısını sabote etmeye çalıştığını düşünüyor

Filistinli siyasi analistler, İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurmasını, "Filistin uzlaşısını başarısızlığa uğratma çabası" olarak nitelendirilerek, Filistinli grupların bu saldırıya doğrudan cevap vermeyeceğini öngörüyor.

İsrail'in pazartesi günü 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olduğu tünel saldırısını AA muhabirine değerlendiren İslam Üniversitesi Siyasi Bilimler Öğretim Görevlisi Dr. Velid el-Mudellel, "İsrail, Filistin direnişi ile angajman kurallarını değiştirmeye çabalıyor. Böylece Gazze'ye saldırı düzenleyerek büyük kayıplar verdirmede karar sahibi olmayı ve direnişin kendisine hemen cevap verememesini amaçlıyor." diye konuştu.

Mudellel, "İsrail, Filistin'de herkesin tamamlanmasıyla ilgilendiği uzlaşı atmosferini kullanıyor. Dolayısıyla direniş güçleri, muhtemelen bu saldırıya doğrudan cevap veremeyecektir." dedi.

Saldırının zamanlamasının "kurnazca" seçildiğini, direniş gruplarının Filistin halkının önceliği haline gelen uzlaşı ortamında bulunması nedeniyle şu anda cevap vermeyeceğini ancak daha sonra nitelikli bir karşılık verebileceğini belirten Mudellel, şunları kaydetti:

"Kimse Filistinlilerin Fetih ile Hamas arasındaki ayrılığın bitirilmesini beklediği bu tarihi anları bozmak istemez.Tünel saldırısı, savaş ve barış kararının tek bir Filistin grubunun elinde olup olmadığının testidir."

"İsrail saldırının zamanlamasını profesyonelce seçti"

Siyasi analist Adnan Ebu Amir, "İsrail, saldırının zamanlamasını profesyonel bir şekilde seçti ve direniş güçlerinin karşılık vermesi ve uzlaşı ortamının bozulması amacıyla tünelde direniş güçlerinin olmasını hedefledi." şeklinde konuştu.

İsrail'in mutabakatı engellemek için birçok planı bulunduğunu, bunlardan birinin de tünel saldırısı olduğunu ifade eden Ebu Amir, "İsrail, Filistin uzlaşısını sabote etmeye çalışıyor. Gazze'deki durum her zamankinden daha zor. Direnişin buna karşılık vermesi, büyük sonuçlar doğurur. Şu anda Gazze'deki siyasi ve insani durum yeni bir savaşı kaldıramaz. Bir yandan da cevap verilmezse İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesi önündeki kapılar açılmış olacak." dedi.

"Filistin Güvenlik Bilimleri Ademisi"nde öğretim görevlisi olan Naci el-Batta, İsrail'in Filistin'de uzlaşı çabalarının olduğu bu dönemde kartları yeniden karmak istediğine işaret etti.

İsrail yönetiminin tünelin yerini bildiğini ancak bu saldırının planlanarak şimdi gerçekleştirilmesinin bir mesaj taşıdığını kaydeden Batta, "İsrail hükümeti, çıkarlarına zarar verecek ve lehine olmayacak bir uzlaşının olmayacağını söylemek istiyor." dedi.

Batta da bölgedeki insani ve siyasi durumlar nedeniyle Filistin tarafından bu saldırıya hemen bir cevap gelmeyeceğini savundu.

Saldırının taşıdığı mesajlar

Siyasi analist ve yazar Husam ed-Decni de İsrail'in söz konusu saldırısının çeşitli düzeylerde birkaç mesaj taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası olarak İsrail, ABD'ye ulusal uzlaşmanın sonuçlarını kabul etmenin bir şartı olarak İsrail'in güvenlik açısından çıkarlarını göz önüne alması için baskı mesajı vermek istiyor. Ayrıca bu eylem bölgesel açıdan uzlaşma süreci ve ayrıntıları hakkında İsrail'i bilgilendirmeyi reddeden Kahire'ye yönelik de mesaj taşıyor. Tel Aviv hal diliyle uzlaşı dosyasının etkili aktörlerinden olduğunu söylüyor."

İsrail toplumu açısından ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına yönelen dikkatlerin dağıtılmak istendiğini vurgulayan Decni, "İsrail, Filistin yönetimine tehdit mesajları gönderip, Filistin halkını kışkırtarak, kartları yeniden karmaya ve oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Gazze'deki Yönetim ve Siyaset Akademisi öğretim görevlisi ve güvenlik uzmanı Dr. İbrahim Habib ise İsrail'in söz konusu tünel saldırısının Filistin uzlaşısı ile alakalı olmadığını savundu. Habib, şunları kaydetti:

"Olan, İsrail'in içine kadar uzanan tünelde direniş güçlerine pusu kurulmasıdır. Saldırının uzlaşıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bunun İsrail'in güvenlik hesaplarıyla ilgili olduğunu sanıyorum. Gazze'ye yönelik bir savaş şu anda iki tarafın da hesaplarına uygun değil."

İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş,12 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs'ten (Kudüs Tugayları) yapılan yazılı açıklamada da olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Kudüs Tugayları üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayda hayatını kaybedenlerin kanlarının boşa gitmeyeceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırısına karşılık vermek için önlerinde her türlü seçeneğin açık olduğu dile getirilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda tünelin enkazında mahsur kalan ve kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin Kassam Tugayları üyesi olduğu kaydedilmişti.