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Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

İsrail tarafından tutuklanan Filistinli Bacis Nahle'nin açlık grevine başladığı bildirildi.

  • AA
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Bacis Nahle'nin (52), dün Ramallah'ın kuzey kesimindeki Celazun Mülteci Kampı'nda gözaltına alınmasının akabinde, "açıkça suç yöneltilmeksizin" tutuklanmasını protesto etmek için açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Nahle'nin çeşitli zamanlarda toplam 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, çocuklarından birinin de İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulduğu ifade edildi.

Hamas mensubu Nahle'nin son olarak İsrail hapishanelerinde 17 ay tutuklu kaldıktan sonra 31 Ağustos'ta serbest bırakıldığı aktarıldı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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