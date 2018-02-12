Filistinli tutuklular, İsrail mahkemelerini boykot edecek

Serahine, bunu başka adımların da takip edeceğini, ilgili kurumların yarın bu adımları destekleyen programı kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

"TUTUKLULUK SÜRESİNİ 5 YILA UZATIYOR"

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA