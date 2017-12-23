Filistinli yönetmen Saleh: Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Filistin'in yanında

Saleh, "Büyük Gelen Palto" adlı filminin gösterimi ve söyleşi etkinliği için geldiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

Filistinliler olarak yanlarında duranları unutmayacaklarını belirten Saleh, Filistinlilerin doğduğundan itibaren sıkıntılar yaşadığını söyledi. Saleh, "Dersek ki; BM'deki kararlar pek önemli değil ama şunu diyebiliriz ki, oradan çıkan karar, 'İnsanlığın hepsi bu Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını kabul etmiyor.' Biz Filistinliler olarak yanımızda duranları unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistinliler, kim onlarla beraber, kim onları destekliyor, kim onların karşısında bir düşman gibi bekliyor, hepsini biliyor."

Saleh, İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne kimin katıldığını bildiklerini, gelmeyenlerin isimlerini zikretmeyeceklerini anlattı.

BM Genel Kurulu'nda tasarının büyük farkla kabul edilmesini beklemediklerini aktaran Saleh, şöyle devam etti:

"Bizim oradan karar beklememiz, hiç iç açıcı değildir. Onlar hiçbir zaman insanlığa insaflı davranmadılar ama bu insanlığa bir mesaj gönderiyor. Kudüs işgal altında ve siyonistlerin elindedir. Biz orada doğu-batı Kudüs'ten hiç konuşmuyoruz, tam olarak bir Kudüs'ten bahsediyoruz. Böyle bir fark beklemiyorduk. 'Ama böyle bir şey çıkarsa biz ona destek veririz ve sonuna kadar mücadele ederiz.' diyorduk. Savaş sadece silahla ve medya ile değil, diplomasiyle de olabilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Saleh, "Kendisinin bizi sonuna kadar destekleyeceğini ve arkamızda olacağına inanıyoruz. Sadece konuşma değil, uygulama da var. Biz bunu biliyoruz ki, Trump'ın aldığı karardan beri onun karşısında bekleyen tek lider odur." ifadelerini kullandı.