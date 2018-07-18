Filistinliler Gazze'ye uygulanan yaptırımları protesto etti

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine Gazze'deki Meçhul Asker Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, Batı Şeria'daki yönetimin Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları protesto etti.

Gösteriye katılanlar, "Gazze'ye yönelik haksız yaptırımlar dursun" ve "Haksız uygulamalara karşı tek vatan, tek halk" gibi sloganların yazıldığı pankartlar taşıdı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinden Hani es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün mesajımız, Gazze'ye yaptırımları kaldırmak için çağrıda bulunmak. Gazze'ye uygulanan yaptırımlara hayır diyoruz." diye konuştu.

Sevabite, Filistin davasının karşılaştığı güçlüklerin gölgesinde halkın direnişini güçlendirme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını bildirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.