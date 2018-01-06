Filistinliler, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilus'u protesto etti
Yüzlerce Filistinli gösterici, kilisenin Yahudi gruplarına arazi satma kararına karşı Beytüllahim’e ziyaret gerçekleştiren Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Kyorios Theophilus'u protesto etti.
- İHA
Yüzlerce Filistinli Hristiyan gösterici, Beytüllahim'e ziyaret gerçekleştiren Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Kyorios Theophilus'u protesto etti. Göstericiler, Theophilus'un Doğuş Kilisesi’ne girişini engellemeye çalışarak, konvoya ayakkabı ve yumurta fırlattı.
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