Filistinliler 'Toprak Günü' münasebetiyle ağaç dikti

Nablus kentinin güneyinde yer alan Arag Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, Filistinlilere ait arazilere Yahudi yerleşim birimleri lehine el konulmasına tepkilerini bu arazilere ağaç dikerek gösterdi. Etkinlikle ayrıca, geçen yıllarda burada şehit olan Filistinliler anıldı.

Nablus Enformasyon Müdürü Nasır Cevabire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Mart Toprak Günü ve bu topraklar için şehit olan Filistinlileri anmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

- "Siz bir ağaç sökerseniz biz yüz ağaç, bin ağaç dikeriz"

Toprak sahiplerine ve çiftçilere destek olduklarını aktaran Cevabire, "Yerleşimcilere 'Biz bu topraklarda kalıcıyız. Siz geçicisiniz. Elimizden geldiğince size karşı mücadele vereceğiz. Siz bizim ağaç dikmemize terör diyor bunları yakıyorsunuz, söküyorsunuz. Ama biz yine gelip yine dikeceğiz. Siz bir ağaç sökerseniz biz yüz ağaç, bin ağaç dikeriz. Çünkü sizin siyonist projenizi başarısızlığa uğratacağız.' demek için bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Cevabire, "1976'da siyonist projesine karşı toplu mücadele hareketleri başladı. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Daha fazla harekete geçeceğiz." diyerek, Filistinlilere ait arazilere el koyulmasına daima tepki göstereceklerini belirtti.

Aktivist Halid Mansur da Filistin köyü Arag Burin'in sık sık Yahudi yerleşimcilerin baskınları ve saldırılarına maruz kaldığını, bu topraklarda şehitler verildiğini ifade etti.

Bunlar karşısında somut adımlar atılması gerektiğini aktaran Mansur, İsrail'e karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.