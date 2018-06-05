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Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası koruma çağrısı

Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde düzenledikleri gösteride İsrail saldırılarına karşı uluslararası koruma sağlanması çağrısı yaptı.

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Ramallah'taki Birleşmiş Milletler'in (BM) ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilere uluslararası koruma verilmesini istedi.
 
Göstericiler, pankart ve Filistin bayraklarının yanında cuma günü Gazze'de İsrail askerleri tarafından şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en-Naccar'ın resimlerini taşıdı.
 
Grup adına açıklama yapan İssam Ebu Bekir, dünyanın Filistinlilere koruma sağlamak ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çalışması gerektiğini söyledi.
 
İsrail'in dünya üzerindeki ABD hegemonyasını sömürdüğünü ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye, Filistin halkına karşı suç işlemeye devam ettiğini belirten Ebu Bekir, "Dünya halkları artık sessizliğe bir son vermeli ve ezilenlerin korunması için biran önce adım atmalı." diye konuştu.
 
ABD İsrail'in suçlarına ortak oldu
 
ABD'nin Filistin sorununa yönelik tutumunu eleştiren Ebu Bekir, İsrail işgaline verdiği destek ve Filistin'e uluslararası koruma gücü gönderilmesine ilişkin BM'deki tasarıyı veto etmesi nedeniyle Washington yönetiminin İsrail'in işlediği suçların ortağı olduğunu kaydetti.
 
ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BM Genel Kurul tasarısını cuma günü veto etmişti. Tasarı gerekli oyu almasına rağmen daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemişti.
 
Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.
 

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