İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sınıra doğru yürümeye başladı.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto için Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerden sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Gazze'nin çeşitli yerlerinden gelen eylemciler, sınırın yaklaşık 700 metre yakınında toplanarak gösteri yapacak. Yürüyüş Düzenleme Komitesi, sınıra 700 metre kala eylemcilerin buluşacağı noktaları belirlerken, bu bölgelerde eylemler yapılacağı için çadırlar kurdu.

Çadırlara "Dönüş Kampları" adı verilirken, bazı çadırların üstüne de Filistinlilerin 1948'de İsrail tarafından zorla çıkarıldıkları köylerin ismi yazılı pankartlar asıldı.

Yürüyüşe Hamas lideri Heniyye de katılıyor

Yürüyüşe katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, eylemde yaptığı konuşmada, "Eskiden düşmanların lider kadrosu 'Büyükler ölür küçükler unutur' derdi, işte büyükler, küçükler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dönüş şarkıları söylüyorlar." dedi.

Filistin'in alternatifi olmadığı gibi geri dönüşten başka çarenin de bulunmadığını dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına dönmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Heniyye, geri dönüş konusunun yalnızca söylemlerde kalmasına kesinlikle razı olmayacaklarını vurgulayarak, bunun hayata geçmesi için tüm yollara başvuracaklarını vurguladı.

İsrail teyakkuzda: "Sınırı geçenleri vurun talimatı"

Öte yandan Filistinlilerin barışçıl olacağını vurgulamasına rağmen İsrail ordusunun eyleme karşı hazırlık yaptığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ordunun sınırı aşmaya çalışan Filistinlileri vurma konusunda "açık talimat" aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Liberman Arapça tweet attı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere seslenerek, "Hamas sizin hayatınızla oynuyor. Sınırdaki betonlara yaklaşanlar hayatını tehlikeye atar. Normal hayatınıza devam etmenizi ve kışkırtmalara katılmamanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, önceki gün Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini bildirmişti.

Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.