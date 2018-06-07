2018 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına haziran ayının son haftası başlanılacak

Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulacağını belirtti.

Komisyonun bu ayın son haftasında il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini kaydeden Angın, saha çalışmalarının 10 Temmuz'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Ortaya çıkan verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline dönüştürüleceğini vurgulayan Angın,"Bilindiği gibi tahmini rekolte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından açıklanıyor. O nedenle biz komisyonumuzun oluşturacağı raporu bakanlığımıza ileteceğiz." dedi.