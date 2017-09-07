Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini: Türkiye ile müzakereleri durdurma taraftarı değilim Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ile müzakeleri AB'nin gündemine taşıyacağız sözlerine Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. Sabah da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Türkiye ile diyalog sürmeli' açıklaması gelmişti.