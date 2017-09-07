Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini: Türkiye ile müzakereleri durdurma taraftarı değilim
Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ile müzakeleri AB'nin gündemine taşıyacağız sözlerine Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. Sabah da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Türkiye ile diyalog sürmeli' açıklaması gelmişti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Türkiye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e karşı durdu. Merkel’e yanıt veren Soini, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, "ben müzakereleri durdurma taraftarı değilim” ifadesini kullandı.
Aynı toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Estonyalı mevkidaşı da Soini’yi destekledi. Mikser, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin AB süreci hakkında bu yıl içerisinde resmi bir karar alınacağını düşünmüyorum” dedi.
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