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Fırat Kalkanı bölgesinde 600 ÖSO polisi göreve başladı

TSK ve ÖSO ittifakı tarafından terörden temizlenen bölgelerde görev yapacak asayiş ekipleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

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Türkiye tarafından eğitilen 600 kişilik polis adayları El Bab'da düzenlenen yemin töreni sonrası Cerablus, Çobanbey, Azez bölgelerine sevk edildi.

Bölge halkından oluşan asayiş timlerinin eğitimleri devam ediyor.

Afrin bölgesinde görev alacak polis ve zabıta birimlerinden bir kısmı da eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Polis eğitimlerinin tamamlanması sonrası ÖSO birlikleri meskun mahallerde silahlı olarak bulunamayacak.  

 

 

 

Kaynak: YENİŞAFAK

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