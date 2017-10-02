Fırat Kalkanı bölgesinde okullar açıldı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgede 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başladı.

Bölgedeki Azez, Mare, Cerablus, Bab ve Çobanbey'de ilk ve ortaokullar eğitim hayatına başladı.

DEAŞ'ın bombalı, rejimin ise hava saldırılarında yıkılan okulların, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle onarılmasının ardından buralarda eğitim başladı.

"Okulların yüzde 90'ı savaştan dolayı eğitim vermiyordu"

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Bölgesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı açılış programı Çobanbey İlkokulunda gerçekleşti.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Geçen sene itibariyle güvenlik şartları oluştuktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahaya girdik. Yerel meclislerdeki muhataplarımızla beraber ilk önce bir fizibilite çalışması yaptık. Burada gördüğümüz okulların yüzde 90'ı savaştan dolayı eğitim vermiyordu. Okullarda büyük bir tahribat vardı.'' dedi.

"150 bin öğrenci, 447 okulla iyi bir başlangıç yaptık "

Yıkılan ve hasar gören okulların hasar tesbitinin yapıldığını söyleyen Demirci, ''Burada gerekli alt yapı kurulduktan sonra okulların tadilat işleriyle uğraşıldı. Bu işler tamamlandıktan sonra okullarımızı bugün açtık. 6 bin öğretmenle 447 okulda bugün eğitim öğretime başladık.'' sözlerine yer verdi.

Bölgedeki okullarda 150 bin öğrenciye eğitim verdiklerinin altını çizen Demirci, ''Geçen sene neredeyse eğitim durmuş durumdayken, şimdi ise 150 bin öğrenciyle 447 okulla iyi bir başlangıç yaptık. Bölgedeki alt yapı savaştan dolayı çökmüş durumda. Okul mahrumiyetini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yavrularımızın kıyafetlerini de temin edeceğiz"

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altun da 15 gün geçikmeyle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki okulların açıldığını aktardı.

Öğrencilere ders kitabı ve çanta da dağıttıklarını söyleyen Altunel, ''Buradaki yavrularımızın sadece kırtasiye malzemeleri değil, kıyafetlerini de temin edeceğiz.'' diye konuştu.

"Türkler geldiniz bizi yeniden eğitimle buluşturdunuz"

Çobanbey ilkokul öğrencilerinden Ahmed Mustafa, çatışmalar nedeniyle eğitimden uzak kaldıklarını belirterek, ''Burada eğitim hakkımız elimizden alınmıştı. Sizler (Türkler) geldiniz bizi yeniden eğitimle buluşturdunuz'' diye konuştu.

Programda, eğitimden sorumlu yerel meclis müdürlerine ve Türk yetkililere, MEB tarafından çalışmalarından ötürü plaket takdim edildi.