Fırat Kalkanı'nda, 6 Türk askeri yaralandı
SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 6 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 120 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren 6 Türk askeri, henüz bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan askerler araçlarla sınır hattına getirildi ve hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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