First Lady 12 cm topukla sel bölgesine gitti! ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Harvey Kasırgası nedeniyle yaklaşık olarak 3 bin kişinin evsiz kaldığı Teksas eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. First Lady Melania'nın, afet bölgesini ziyareti için seçtiği 12 cm topuğu bulunan 600 dolar değerindeki ayakkabılar eleştirilerin hedefi oldu. First Lady, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu bölgede giydiği ayakkabı nedeniyle 'sorunlara duyarsız' olmakla eleştirildi.