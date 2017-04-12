First Lady'ye hakarete milyon dolarlık ceza

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD First Lady'si Melania Trump'tan geçmişte "eskort" olarak çalıştığını yazan haber nedeniyle özür diledi.

Gazete hem kağıt baskıda hem de internet sitesinde özür dileyecek ve haberi yayından kaldıracak.

Daily Mail ayrıca yol açtığı hasar nedeniyle First Lady Trump'a tazminat ödemeyi kabul etti. Tarafların mutabık olduğu rakam 2,9 milyon dolar. Melania Trump gazete aleyhine 150 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

İngiliz gazetesi, 20 Ağustos 2016 tarihinde geçmişte mankenlik yapan First Lady'nin 90'lı yıllarda "eskort" olduğunu sayfalarına taşımış ve kıyamet kopmuştu. Daily Mail, haberini Slovenya dergisi Suzy'den alıntılarla sunmuştu.

Gazeteyi mahkemeye veren Melania Trump, birkaç dava birden açtı. Trump'ın avukatları, söz konusu haberin müvekkilinin milyonlarca dolarlık Reklam anlaşmaları almasına engel olduğunu savunuyordu.