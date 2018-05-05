Fitch Arjantin'in kredi görünümünü pozitiften durağana düşürüldü

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Arjantin'in kredi notunun "B" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "pozitiften durağana indirildiği" bildirildi.

Arjantin'in yüksek enflasyona, ekonomik volatiliteye, büyük mali ve cari açığa sahip olduğu belirtilen açıklamada, bunların çeşitlendirilmiş ekonomi ve yüksek kişi başına düşen milli gelirle dengelendiği ifade edildi.

Açıklamada, mali finansman baskılarının ortaya çıkması ve uluslararası rezervlerinin erozyona uğraması durumunda Arjantin'in kredi notunun olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkede geçen sene enflasyonun yüzde 25 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, enflasyonun bu sene yüzde 23, gelecek yıl ise yüzde 16,5 seviyelerine düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings, geçen sene yüzde 2,9 büyüme yakalayan Arjantin ekonomisinin bu yıl ise yüzde 2,6 büyüme göstermesini öngörüyor.