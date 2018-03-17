Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fitch'ten İtalya açıklaması geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.
 
Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun çeşitliliğe ve katma değere sahip ekonomisiyle desteklendiği ancak ülkede kamu borcunun çok yüksek olduğu ve büyüme hızının yavaş kaldığı belirtildi.
 
Ülkedeki 4 Mart seçimleri sonrası istikrarlı bir hükümetin kurulmasının zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yapısal ekonomik reformlarla ilgili beklentileri zayıflattığı vurgulandı.
 
Açıklamada, İtalya ekonomisinin 2016'da yüzde 0,9 büyümesinin ardından 2017'de yüzde 1,5 büyüme yakaladığı bilgisine yer verildi. 
İstihdamdaki artış, tüketici ve yatırımcı güveninin yüksek seviyelerde olması, dışlı güç talep nedeniyle artan ihracat ve yatırımlardaki toparlanmaya işaret edilen açıklamada, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek sene yüzde 1,2 büyüme yakalamasının öngörüldüğü aktarıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye rest

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

Dünyanın en zengin takım sahipleri

Dünyanın en zengin takım sahipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA