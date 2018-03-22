FKÖ'den Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi tepkisi: Hapis cezası Filistin halkının barışçıl direniş hakkının engellenmesi çabasıdır

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail askeri mahkemesince tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatları ile savcılık arasındaki "anlaşma" çerçevesinde 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını "Filistin halkının direniş hakkının engellenmesi" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temimi'ye verilen hapis cezası Filistin halkının barışçıl direniş hakkının engellenmesi çabasıdır. Ahed, evine baskın düzenleyen askerlere karşı evini korumaktan başka bir şey yapmamıştır." dedi.

FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin İsrail'in işlediği suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması yönündeki kararının etkinleştirilmesinin vakti geldiğini vurgulayan Ebu Yusuf, "Temimi, İsrail yargısının ve savcılığının gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

"Göstermelik mahkemeler"

Öte yandan Ahed'in babası Basim et-Temimi de İsrail askeri mahkemesinin verdiği kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "İşgalci İsrail gayrimeşrudur ve bu yapıdan sadır olan her şey de gayrimeşrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkının idaresini elinden almak ve mücadelesini kırmak için kurulmuş göstermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkının iradesini ve direnişini yok etmek için yasalar çıkardığını söyleyen Baba Temimi, şöyle konuştu:

"Bu hüküm zalimane bir hükümdür. İsrail, kendisini kanunun üstünde görüyor ve yargı ile yasaları siyasi emellerine malzeme yapıyor."

Her yıl ortalama 500 Filistinli çocuk İsrail mahkemelerinde yargılanıyor

Bu arada Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar da İsrail'in çocuklara yönelik yargılama ve ihlallerinde artış olduğunu, her yıl ortalama 500 Filistinli çocuğun İsrail mahkemelerinde hakim karşısına çıkarıldığını ifade etti.

Temimi'nin yargılanmasının göstermelik olduğunu vurgulayan Kazmar, "Filistinli kız çocuğu Ahed'in gözaltına alınması ve tutuklu yargılanması, tamamen İsrail ordusunun moralini yükseltmek ve aşırı sağcıları memnun etmek için İsrail toplumunun kışkırtmalarıyla olmuştur." dedi.

Söz konusu yargılama sürecinin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerinin küçük bir örneği olduğunu belirten Kazmar, şunları kaydetti:

"Bu karar gayrimeşrudur. Temimi değil, onun evine baskın düzenleyen asker tutuklanmalı ve yargılanmalıydı."

İsrail'in Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.