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Flaş iddia! 'Kim Jong-un'un günleri sayılı'

Eski Kuzey Koreli diplomat Thae Yong-ho, halk arasında direnişin sessizce artığını, ülkenin sıradışı lideri Kim Jong-un'un günlerinin artık sayılı olduğunu söyledi.

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Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde daha önce  büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, "Ülkede hoşnutsuzluğun  arttığı lider Kim Jong-un'un günlerinin sayılı olduğunu" iddia etti. 

Geçen yıl Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae, başkent Seul'de  düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durum hakkında açıklamalarda  bulundu.

Thae, halk arasındaki konuşmalarda, ülke yönetimi hakkındaki  hoşnutsuzluğun arttığının görüldüğünü söyledi.

"DİRENİŞ YAVAŞ BİR BİÇİMDE ARTIYOR"

Bu eleştirilerin düşük seviyede dile getirildiğini belirten Thae, buna  karşın bunun birkaç sene öncesine göre düşünülemez olduğunu ifade etti. Thae,  "Direniş yavaş bir biçimde artıyor." dedi.

Thae, halkın ülkede beslenme sıkıntısı çektiğini kaydederek, "Zorlu  beslenme şartlarına karşı insanlar tepki gösteriyorlar. Buna karşın bir ayaklanma  çağrısı ihtimali düşük ancak yine de Kim Jong-un'un günleri sayılıdır." diye  konuştu.

Eski diplomat Thae, Kuzey Kore'deki komünist sistemin, ülke dışından  daha fazla bilgi gelmesiyle çökertilebileceğini savundu. Thae, "Ülke halkı yasa  dışı yollardan sokulan Güney Kore dizi ve filmleri sayesinde Güney Kore'nin  zengin bir ülke olduğunu öğrendi. Bu yüzden okullarda artık Güney Kore'nin fakir  bir ülke olduğu öğretilmiyor." ifadesini kullandı.

Son olarak Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde büyükelçi yardımcısı  olarak görev yapan Thae Yong-ho, ağustos ayında eşi ve iki oğluyla Güney Kore'ye  kaçmıştı. Son 20 yılda Kuzey Kore'den kaçan en üst düzey yetkili olan eski  diplomat, Kuzey Kore'nin gerçeklerini anlatarak kendisini    ülkesindeki  vatandaşları kurtarmaya adadığını söylemişti.

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