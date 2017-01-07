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Florida saldırganı ABD askeri çıktı

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havaalanı’nda düzenlenen silahlı saldırıda beş kişiyi öldüren saldırganın eski bir asker olduğu ve Irak’ta görev aldığı ortaya çıktı.

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İngiliz Daily Mail gazetesine göre, geçen sene ordudan atılan Esteban Santiago isimli saldırgan evinde döndüğünden beri psikolojik sorunlar yaşıyordu. Gazete, Porto Riko Ulusal Savunma ve Alaska Ulusal Savunma için görev yapan Santiago’nun 2010-2011 yılları arasında Irak’taki işgal kuvvetlerinde bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, Santiago’nun saldırıda kullandığı silahını bagajda taşıdığı öğrenildi. Uçuş görevlileri Alaska’dan uçağa binen saldırganın silahını beyan ettiğini ve içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirtti.

 

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