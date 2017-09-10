Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Florida’da olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin Florida eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irma Kasırgası özellikle ABD’nin Key West ve Miami kentlerinde etkisini sürdürüyor. Key West ve Miami bölgesinde 550 bin kişiye elektrik verilemiyor. Vatandaşlara sokağa çıkmayın uyarıları yapılırken, acil kurtarma ekiplerinin her yerde hazır bekletildiği belirtildi. Irma Kasırgası'nın Key West ve Miami kentlerinden sonra Tampa ve St. Petersburg kentlerinde de etkili olmaya başladığı açıklandı.
 
Key West kentine Miami'ye 295 mil uzaklıkta deniz üzerinden kara yolu ulaşımı bulunuyor. Key West'in kasırgadan en çok etkilenmesi beklenilen bölge olduğu belirtiliyor. Miami sahil şeridinde de aynı benzeri durum yaşanıyor. er geçen dakika etkisini arttıran kasırganın Florida'dan sonra Gorciya, Kuzey Karolina, Güney Karolina ve Virginya eyaletlerinde de etkili olması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cizreli Mehmet Anne Marie ile aynı sahnede düet yaptı

Cizreli Mehmet Anne Marie ile aynı sahnede düet yaptı

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA