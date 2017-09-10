Florida’da olağanüstü hal ilan edildi

Irma Kasırgası özellikle ABD’nin Key West ve Miami kentlerinde etkisini sürdürüyor. Key West ve Miami bölgesinde 550 bin kişiye elektrik verilemiyor. Vatandaşlara sokağa çıkmayın uyarıları yapılırken, acil kurtarma ekiplerinin her yerde hazır bekletildiği belirtildi. Irma Kasırgası'nın Key West ve Miami kentlerinden sonra Tampa ve St. Petersburg kentlerinde de etkili olmaya başladığı açıklandı.

Key West kentine Miami'ye 295 mil uzaklıkta deniz üzerinden kara yolu ulaşımı bulunuyor. Key West'in kasırgadan en çok etkilenmesi beklenilen bölge olduğu belirtiliyor. Miami sahil şeridinde de aynı benzeri durum yaşanıyor. er geçen dakika etkisini arttıran kasırganın Florida'dan sonra Gorciya, Kuzey Karolina, Güney Karolina ve Virginya eyaletlerinde de etkili olması bekleniyor.