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Florida’da timsahlar sokaklara indi

Irma Kasırgası'nın vurduğu ABD’nin Florida eyaletinde sokaklarda timsah görüldüğü bildirildi.

  • İHA
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ABD’nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası etkisini sürdürüyor. 4 milyon evin elektriksiz kalmasına neden olan kasırga nedeniyle timsahlar sokaklara indi. Pazar günü 4. kategoride olan kasırga, Karayipler’de 38 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

 

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