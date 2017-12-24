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Florida'da uçak kazası: 4 ölü

ABD'nin Florida kentindeki Bartow Havaalanından kalkış sırasında ikiz motorlu uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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ABD'nin Florida kentindeki Bartow Havaalanın'da ikiz motorlu uçak kalkış sırasında kaza yaptı. Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın sabah 07.00'de Bartow Havalimanından hareket ettiğini belirten Polk County Şerif Grady Judd, "Hayatta kalanlar yoktu ve hayatta kalma şansı yoktu. Noel arifesinde daha kötü bir trajedi" dedi.

Ayrıca kaza videosunu incelendikten sonra Judd, uçakların bu havada kalkış yapmaması gerektiğini söyledi.

  

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