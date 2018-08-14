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Florida'da zehirli algler sebebiyle OHAL ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde, balıkların ölmesine, sahiller ve restoranların boşalmasına neden olan 'zehirli algler' eyaletin bazı bölgelerinde OHAL ilan edilmesine neden oldu.

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Florida Valisi Rick Scott, alglerin istilasına uğrayan bölgelerde OHAL  ilan edildiğini açıkladı.
 
Algleri temizlemek için çalışan bilim insanları için 100 bin dolar  ilave bütçe açtıklarını belirten Scott, turistlerin bölgeden uzaklaşması sonucu  zarara uğrayan yerel topluluklar ve işletmeler için de 500 bin dolar fon  ayırdıklarını belirtti.
 
Scott, alglerden etkilenen 7 bölge için tüm eyalet kaynaklarını  seferber edeceklerini ve işletmelerin zararı atlatmaları için ellerinden geleni  yapacaklarını kaydetti.
 
Ekim ayında başlayan zehirli algelerin istilası, eyaletin güneyinden  kuzeyine 240 kilometrelik kıyı şeridini etkiliyor.

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