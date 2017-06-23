FN Partisi’nin Avrupa Vekili Sophie Montel: Çok korkutuyoruz

Yabancı ve mülteci düşmanlığı ile bilinen aşırı sağ Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'de kırılma yaşanıyor. Parti içerisinde bir kesim FN'in hala korkulan bir parti olduğunu ifade ediyor. Partinin Avrupa Vekili Sophie Montel "Partimiz hala korkutuyor, keskin konuşmak yerine daha yumuşak olmalıyız" dedi ve özellikle göçmenler konusunda daha yumuşak davranılması gerektiğini belirtti.

Partideki diğer siyasetçileri uyaran grup, özellikle konuşmalarının daha yumuşak olması gerektiğini ifade ederken karşıt gruplar ise asıl sorunun konuşmaları değil "yoğun göç" olduğunu ifade etti.

Parti içerisinde iki taraf arasında gerginlik artarken partinin ilgisi de düşmeye devam ediyor.

Öte yandan FN Cumhurbaşkanlık seçimlerinde adayını ikinci tura çıkarmaya başarmışken milletvekili seçimlerinde 577 koltuktan sadece 8 tanesini alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.