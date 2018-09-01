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Focus, Ford Activa aracının satışlarını durdurdu

Trump’ın dünyaya açtığı ticaret savaşı Amerikan otomobil devi For Focus’u zora soktu. Focus, Çin’de yaptırdığı ve Amerika'ya satmayı planladığı yeni model Ford Activa aracının satışlarını yaşanan kriz nedeniyle durdurmak zorunda kaldı.

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Trump’ın dünyaya açtığı ticaret savaşı, Amerikan üreticilerini hem Avrupa’da hem diğer ülkelerde zora soktu. For Focus’un Çin’de yaptırdığı ve Amerika'ya satmayı planladığı yeni model Ford Activa aracının satışlarını yaşanan kriz nedeniyle durdurmak zorunda kaldı. 
 
GM bazı modellerini üretmeyecek
 
Ucuz işçilikte başı çeken Çin olmasına rağmen Çin’dek en büyük araç üreticisi olan GM (General Motors) kendisine vergi muafiyeti gibi kolaylıkların sağlanmaması durumunda belli araçların üretimini durduracağı sinyalini verdi.
 
Meksika'yı hedef almıştı
 
Ford, 2017 yılında ABD Michigan’daki Ford fabrikasını Meksika’ya taşıma planını durdurdu ve ABD seçimlerinden sonra fabrikasını Çin'e taşıdı. Ford'tan yapılan açıklamada bu hamleyle bir milyar doların cepte kaldığını duyurmuştu. Bu karar üzerine o tarihte başkan olmayan Donald Trump, Meksika'yı eleştirmişti.
 
ABD'deki eksikliğini Ecosport ile kapatacak
 
Yaşanan ekonomik gerilim sonrası Ford, Hindistan'da yaptırdığı  EcoSport adlı araçları ithal ederek Amerika’daki eksikliğini gidermeyi planlıyor.  Trump'ın aldığı ek vergi kararları sadece otomobil üreticileri değil diğer üreticilerinde etkiledi.
 
(Haber7)

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