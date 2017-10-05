Ford, Suudi aktivist Sahar Nassif’e lüks otomobil hediye etti

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik uygulanan araba kullanma yasağının kaldırılması dünya devi otomobil markalarını hareketlendirdi.

Birçok otomobil devi şirket resmi sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el- Suud'un verdiği kararı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Ünlü şirketler bununla da yetinmeyerek Suudi Arabistanlı kadınlara hediye araba kampanyalarına başladı. İlk talihli ise kadınların araba kullanma hakları için verdiği mücadele ile adını duyuran Sahar Nassif oldu. Daha önce yasağa meydan okuyarak direksiyon başına geçtiği için hapis cezasına çarptırılan 63 yaşındaki Nassif'e ilk hediye araba verildi. ABD merkezli Ford şirketi, Nassif'e bir araba hediye ettiklerini duyurdu. Ücretsiz arabanın ise Nassif'in geçen hafta verdiği röportajında "Hayalimdeki otomobil" dediği Ford Mustang model olduğu açıklandı.