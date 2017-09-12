Fotoğrafçı maymunun çektiği selfie'nin telif hakkını kazandı

​Bununla birlikte Slater fotoğraflardan elde edeceği kazancın yüzde 25'ini 'Naruto'nun refahının ve yaşam alanının korunması için mücadele edecek' kurum ya da kurumlara bağışlamayı kabul etti.

'HAYVAN HAKLARI AÇISINDAN ÇIĞIR AÇICI'

ABD'li fotoğrafçı David Slater, 2 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Naruto isimli maymunun çekmiş olduğu selfie'lerin haklarını kazandı.

Hayvan hakları için mücadele eden örgüt PETA'nın maymun adına açmış olduğu davada fotoğraflarla ilgili olarak, temyiz mahkemesi de daha önceki mahkeme gibi Slater'dan yana karar verdi.

PETA avukatı Jeff Kerr, kararla hayvan haklarında yeni bir sayfa açıldığını söyledi: "Peta'nın çığır açan davası, hayvanların temel haklarının, insanlar tarafından sömürülmek üzere değil yalnızca kendi selametleri için genişletilmesi gerektiği yolunda uluslararası bir tartışmanın kıvılcımını ateşledi."

Slater, 2011 yılında gittiği Endonezya'da gittiği yağmur ormanlarında kamerasını Naruto adlı makak maymununa kaptırmıştı. Slater daha sonra Wildlife Personalities adlı şirketi aracılığyla maymunun çektiği selfie'lerden kar elde etmeye başlamıştı.

Bunun üzerine PETA maymun adına harekete geçmiş, fotoğrafların telif haklarının Naruto'ya ait olduğu iddiasıyla Slater'e dava açmıştı.

San Francisco Federal Mahkemesi, maymunların telif hakları yasasının öznesi olamayacağı kararına varmış ancak PETA mahkemenin kararını temyize götürerek 'hayvanın menfaati'nde ısrar etmişti.